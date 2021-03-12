РИАМО - 12 мар. На территории Московского региона местами 13 марта прогнозируется метель, также ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода. Также ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду и снег. Днем 13 марта температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса.

14 марта ночью температура прогнозируется от минус 2 до 0 градусов, днем – от плюс 4 до плюс 6. Порывистый ветер и гололедица сохранятся. Кроме того, ожидаются небольшие осадки.

По 13 марта в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы.