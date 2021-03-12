РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мар. В Щелкове за прошедшие сутки выявили восемь новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 5 304 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в Московской области выявили 476 случаев коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили восемь случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 5 304 случая заболевания», - говорится в сообщении.

В регионе за все время пандемии подтверждено 221 254 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 5 016 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 181 195 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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