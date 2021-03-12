РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. В пятницу в историко-художественном музее Мытищ состоялось открытие выставки «Крымская весна» — это продолжение многолетнего проекта, посвященного присоединению Крыма к России, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На выставке представлены три работы художника-монументалиста, уроженца Крыма, скульптора и графика Евгения Кольченко.

«В этом году мы показываем три произведения важного для Мытищ человека - Евгения Андреевича Кольченко, уроженца Крыма, Севастополя. У нас более 300 его работ и многие из них связаны с Крымом. Он связующая фигура между Мытищами и Севастополем, между художниками севастопольской школы и мытищинской и между нами как музеем и Крымом, о котором мы рассказываем», - сказала директора музея Мария Клычникова.

В 1960-е годы художник создал свою альтернативу системе обучения изобразительному искусству — Севастопольскую художественную школу, заслужившую награды и международное признание. Позже, живя в Мытищах, Евгений Кольченко в течение 14 лет возглавлял Детскую художественную школу, которая сейчас носит его имя.

Экспонируемые картины были созданы в 70-е годы ХХ века. Они объединены художественной манерой и авторской техникой письма: темперой, оригинальной цветовой гаммой. Выставка продлится до 14 марта. Адрес музея: город Мытищи, улица Мира, дом 4. Телефон: 8 (495) 586-52-98.