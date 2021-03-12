РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске подвели итоги конкурса видеопрезентаций в рамках фестиваля детских и молодежных общественных и волонтерских объединений, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В течение трех месяцев в городском округе Подольск проходил фестиваль детских и молодежных общественных и волонтерских объединений. Его участники рассказывали о своей деятельности через видеопрезентации, интервью с лидерами, проведение мероприятий и мастер-классов. Оценивали работы не только эксперты конкурса, но и сами участники. В конкурсе приняли участие пять волонтерских и шесть общественных объединений округа.

«В конкурсе видеопрезентаций среди волонтерских объединений первое место разделили волонтерские отряды «Луч добра» и «Притяжение»; второе место у отряда «Максимум». Среди лидеров волонтерских объединений победила Анна Ключинская (ВО «Луч добра»); за ней идет Дмитрий Кузин (профориентационная агитбригада «Наши профессии - ваше будущее»); и завершает тройку лидеров Игорь Гаврилов (ВО «Максимум»)», - говорится в сообщении.

Среди общественных объединений лучшими видеовизитками стали ролики «Молодежной лиги» и детско-подросткового творческого благотворительного объединения «Весна»; второе место у православной молодежной организации «Логос».

В конкурсе лидеров общественных объединений победила Мария Чекинева (Подольская организация РСМ); второе место у Полины Морщакиной (Молодежная лига); третье - у Станислава Рычка (ДПТБО «Весна»).

Самым популярным в сети Интернет и обладателем звания «Народное признание» стал ролик волонтерского отряда «Луч добра».

Познакомиться с участниками фестиваля можно по тегу #соцактив@mmcpodolsk.