РИАМО - 12 мар. В Подмосковье пройдет социальный раунд (акция) «Маленький пассажир – большая ответственность», посвященный повышению уровня дорожно-транспортной безопасности детей, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов.
Он отметил, что в 2020 году на автодорогах Московской области было зарегистрировано 183 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых два ребенка погибли и 224 получили травмы различной степени тяжести.
«За прошлый год сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выявили и привлекли к ответственности 43 тысячи нарушителей правил перевозки детей в автомобиле», - подчеркнул Севостьянов.
Он уточнил, что основной причиной нарушения правил перевозки детей является малая информированность родителей и ложное впечатление о дискомфорте детских удерживающих устройств.
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