РИАМО - 12 мар. В Подмосковье пройдет социальный раунд (акция) «Маленький пассажир – большая ответственность», посвященный повышению уровня дорожно-транспортной безопасности детей, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов.

«Со следующего понедельника в Московской области мы начинаем новый социальный раунд, который называется «Маленький пассажир – большая ответственность» <…> Данный раунд призван разъяснить водителям о недопустимости нарушений правил дорожного движения при перевозке детей и максимально популяризировать использование детских удерживающих устройств и автокресел», - сказал Севостьянов.

Он отметил, что в 2020 году на автодорогах Московской области было зарегистрировано 183 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых два ребенка погибли и 224 получили травмы различной степени тяжести.

«За прошлый год сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выявили и привлекли к ответственности 43 тысячи нарушителей правил перевозки детей в автомобиле», - подчеркнул Севостьянов.

Он уточнил, что основной причиной нарушения правил перевозки детей является малая информированность родителей и ложное впечатление о дискомфорте детских удерживающих устройств.​

Сотрудники ГИБДД подвели итоги социального раунда «Стоп – гаджет!» в Подмосковье>>