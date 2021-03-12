РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Главгосстройнадзор проводит проверку по извещению об окончании строительства общеобразовательной школы на 900 мест в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха, проверку планируют завершить 31 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проверка на объекте завершится 31 марта, по ее итогам, если инспекторами не будет выявлено нарушений, в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что застройщиком выступает ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».

Согласно проекту, общая площадь пятиэтажного здания школы составляет более 17 тысяч квадратных метров. Внутри расположены просторные классы для занятий, помещения для групп продленного дня, кабинет музыки, мастерские по обработке дерева и металла, швейная мастерская, кабинет кулинарии, инструментальная, спортивные залы, актовый зал, библиотека, административные и бытовые помещения.

Следить за ходом строительства других объектов в Балашихе можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».