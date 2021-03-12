РИАМО - 12 мар. Масленицу отметят в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе с 12 по 14 марта, для гостей всех возрастов будут выступать музыканты и проводиться конкурсы, также организуют катания на собачьих упряжках, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по туризму Московской области.

«На территории главного храма вооруженных сил РФ будет работать несколько развлекательных зон: центральная, анимационная, торговая и другие. Также гости мероприятия смогут принять участие в конкурсах, выступлениях скоморохов, принять участие в силовых испытаниях», - говорится в сообщении.

Также на Масленице выступят ансамбли: песни и пляски Воздушно-космических сил, песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения и народной песни «Карагод».

Можно будет поиграть с собаками породы хаски, прокатиться на собачьих упряжках и сделать веселые фотографии.⠀⠀

Постоянные площадки парка, например, храм, будут работать как обычно. ⠀

На территории «Патриота» будет работать ярмарка с фермерскими продуктами Подмосковья по демократичным ценам. Можно будет купить хорошие продукты домой.

Парк «Патриот» находится по адресу: Кубинка, 55 км Минского шоссе.

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