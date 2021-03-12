РИАМО - 12 мар. Из подмосковных лесов на родину в Арктику улетает пуночка, которую за белоснежный окрас называют снежный подорожник или птица-Снегурочка, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Она живет на окраинах подмосковных лесов с густыми зарослями кустарников и в валежнике.

«Птица летит транзитом с берегов Средиземного моря, в наших лесах отдыхает и переводит дух, а с наступлением апреля отправляется на родину в Арктику, где первым делом навестит полярников на Земле Франца-Иосифа. Там жители считают этих птиц вестниками приближающейся весны», – сообщает пресс-служба.

На севере тундры популяция этих птиц очень многочисленна. Их рост составляет чуть более 18 см, а вес – около 40 гр.

Данная птица практически всеядна. Она питается семенами растений, ягодами, грибами, насекомыми и другими беспозвоночными, а также мясом в местах морского промысла и остатками добычи белых медведей.

У птиц необычных брачный ритуал. В время ухаживания самцы, у которых есть «фрак» из белых перьев с черными полосками на крылышках, хвосте и спинке, очень самобытно борются за внимание самок.

Птицы меняют свой окрас в зависимости от времени года. У пуночек изменяется не только оперение, но и цвет клюва – от смоляного цвета летом до серо-желтого с приходом зимы.