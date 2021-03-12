РИАМО - 12 мар. Новый проект подмосковной компании, в который будет инвестировано 400 миллионов рублей, предполагает создание производственно-складского комплекса по изготовлению подъемного оборудования, на нем будет создано 30 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ООО «Бт Кран» ведет производственную деятельность на территории региона с 2005 года. Юбилейную продукцию компания выпустила на функционирующем предприятии в городском округе Люберцы.

«На заводе компании производятся все виды грузоподъемного оборудования, в том числе, ручные козловые краны (МПУ), краны мостовые опорного и подвесного типа (кран-балка) грузоподъемностью до 20 т и рельсовые тележки», – говорится в сообщении.

В прошлом году компания, которая продолжает развиваться и увеличивать свои производственные мощности в Подмосковье, стала резидентом индустриального парка «Чулково» в Раменском городском округе.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что в области действует 59 индустриальных парков. Так, региональные предприниматели имеют возможность воспользоваться этим инвестиционными площадками для размещения собственного предприятия.

Он добавила, что подробная информация об этом доступна на подмосковном инвестиционном портале (invest.mosreg.ru), а также на горячей линии поддержки бизнеса по номеру 0150.