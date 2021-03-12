РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 35-летнего жителя одной из республик Средней Азии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник был задержан после того, как достал из-под припаркованного автомобиля, длительное время не эксплуатируемого – со спущенными колесами, полимерный сверток, обмотанный скотчем, который был изъят полицейскими», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по результатам химического исследования установлено, что его содержимое является наркотическим средством - 6-моноацетилморфином общей массой более 1,7 килограмма.

По данному факту следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мытищинским городским судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.