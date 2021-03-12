РИАМО - 12 мар. В период проведения социального раунда «Стоп-гаджет!» для информационной поддержки было использовано около 300 рекламных конструкций и 340 зданий различных организаций, сообщил на пресс-конференции в РИАМО замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севостьянов.

«К сожалению, объективных данных о том, сколько ДТП произошло по причине отвлечения водителя на пользование телефонами, нет. <…> Хочу привести несколько выдержек из целевого исследования, которые было проведено экспертным центром «Движение без опасности»: 49% респондентов отвлекаются от дороги при управлении автомобилем, при этом 5% отвлекаются часто. Из них 20% отвлекаются именно на смартфоны», – сказал Севостьянов.

Он добавил, что главная цель завершившегося социального раунда – повышение уровня информированности всех участников дорожного движения об опасности использования гаджетов во время движения или перехода дороги.

«В период проведения раунда здания 340 организаций, предприятий и компаний обеспечили трансляцию аудио- и видеороликов, а также многотысячным тиражом были размещены плакаты и листовки», – отметил Севостьянов.

Он добавил, что тематическая реклама также появилась на 300 рекламных конструкциях различного типа. ​