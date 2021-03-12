РИАМО - 12 мар. В подмосковном Орехово-Зуеве снесли два аварийных дома, они были включены в перечень объектов незавершенного строительства (ОНС), сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Постройки находились по адресу: ул. Московская, д. 25 и д. 29.

«Двухэтажные жилые деревянные дома были признаны аварийными, подлежащими сносу и включены в перечень объектов для ликвидации. На момент включения в перечень ОНС дома были расселены. В начале этого года был произведен снос двух аварийных зданий общей площадью более 1100 кв м», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Благодаря сносу освободились участки общей площадью 3 тыс кв м. Их расчистили от строительного мусора.

За прошедшие три года в Орехово-Зуевском городском округе выявили 135 ОНС, 29 из них признали самовольными. Снесли уже 93 незаконные постройки, что составляет около 69% от общего количества.