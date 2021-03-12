РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Жителям микрорайона Климовск подмосковного Подольска услуги Теплосети не включили в платежные документы за январь, а предложили оплатить их с рассрочкой в феврале и марте, сообщил первый замглавы администрации Владислав Лукьяненко.

В микрорайоне Климовск вечером 11 марта прошла встреча представителей власти, УК, Теплосети и МосОблЕИРЦ с жителями юго-западной части по вопросу начисления платы за отопление в период с декабря 2020 года по март текущего года. В 124 домах микрорайона установлены общедомовые приборы учета тепла. У жителей этих домов возникло много вопросов по суммам в платежках за февраль.

«В связи с новогодними праздниками показания приборов учета тепла сняли 8-9, а не 25-26 декабря. Оплату с 10 по 31 декабря включили в платежки за январь, эти деньги направили в МУП «СЕЗ», так как до 1 января 2021 года УК была ресурсоснабжающей организацией. Услуги в январе оказывала уже МУП «Подольская теплосеть». Выпустить платежки за январь по двум ресурсоснабжающим организациям МосОблЕИРЦ не смог. Услуги Теплосети за январь частично включили в платежки февраля и марта», - сказал Лукьяненко.

Он отметил, что из-за холодов ожидалось увеличение расходов на теплоснабжение. Поэтому власти приняли решение дать возможность жителям оплатить услуги Теплосети за отопление в январе с рассрочкой, для чего в начислениях за февраль включили только половину января. Оплату за вторую половину января включат в платежки за март, их разошлют в начале апреля.

«Платеж за услуги второй половины февраля, который приплюсуют к мартовским платежам, получится значительно меньше, чем февраль плюс половина января», - добавил Лукьяненко.

Это касается только тех домов, которые оплачивают услуги отопления по приборам учета. Где идет по нормативу там оплата идет стандартная и разбита на семь месяцев, увеличения или уменьшения быть не может. Кто имеет общедомовые приборы учета, платят по потреблению.

Он предложил пенсионерам, которые не в состоянии заплатить за коммунальные платежи, обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на рассрочку в три месяца.

Также отметил, что с 1 июля в рамках перехода к единым тарифам на коммунальные услуги в Подольске установят единый тариф на услуги теплоснабжения в размере 2 226,12 рубля. Это ниже тарифа, который в настоящее время берут в Климовске - 2473,02 рубля. Такое снижение стало возможно после объединения Подольска, Подольского района и Климовска и переход на услуги Подольской теплосети напрямую.