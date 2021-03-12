РИАМО - 12 мар. Наибольшее количество новых случаев коронавирусной инфекции в Подмосковье за сутки зафиксировали в Королеве (39) и Балашихе (37), всего за это время в регионе выявили 476 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

36 случаев Covid-19 зафиксировали в Сергиевом Посаде, 32 – в Пушкине, 27 – в Люберцах, 25 – в Подольске, 22 – в Одинцовском округе, по 20 – в Долгопрудном и Солнечногорске, по 15 – в Красногорске и Ленинском округе, по 14 – в Жуковском и Коломне, по 12 – в Воскресенске и Мытищах, 11 – в Ступине.

Еще десять случаев коронавирусной инфекции выявили в Серпухове, девять – в Реутове, восемь – в Щелкове, по семь – Можайске и Электростали, по шесть – в Дзержинском, Наро-Фоминске и Орехово-Зуеве, по пять – в Клину, Фрязине, Химках и Шаховской, по четыре – в Дубне, Егорьевске, Истре, по три – в Дмитрове, Домодедове и Серебряных Прудах, по два – в Бронницах, Ивантеевке, Краснознаменске, Лыткарино, Озерах, Павловском Посаде, Раменском и Черноголовке.

По одному случаю Covid-19 выявили в Богородском округе, Зарайске, Кашире, Луховицах, Рузе, Талдоме, Чехове, Шатуре и Электрогорске.

Ни одного случая заболевания не выявили во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине и Рошале.

С начала пандемии в регионе выявили 221 254 случая заболевания Covid-19. Скончались 5016 человек. Выздоровели и выписались 181 195 человек.

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12 МАРТА

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- Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась на 2 года в пандемию Covid‑19. Вернуться к уровню 2019 года, когда продолжительность жизни была выше, Россия сможет только через три года.

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