РИАМО - 12 мар. Министерству финансов РФ поручили оценить программу потребительских сертификатов, в рамках этой программы люди с доходами ниже регионального прожиточного минимума смогут получать адресную помощь, пишет газета «Известия».

Программа предполагает, что граждане будут иметь возможность получить на банковскую карту определенную сумму и потратить ее на продукты. На текущий момент правительство направило программу «Потребительский сертификат» на доработку.

«Кабмин 2 февраля ответил на предложение Минпромторга: бюджет программы не был оценен Минфином. <...> Таким образом, Минпромторгу следует добавить позицию министерства финансов и направить ее в правительство», – говорится в сообщении.

Департамент кабмина уже направил ответ Минпромторгу России, однако речь ведется о технической процедуре межведомственного взаимодействия и не означает возобновления обсуждения темы продовольственной помощи.

В 2018 году в Минфине России отмечали, что бюджет не предусматриваете трат на программу продовольственной помощи.

Директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев отметил, что реакция граждан страны на название «продуктовые карточки» – негативная, так как оно ассоциируется со временем, когда продовольствие можно было получить по талонам.