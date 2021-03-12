РИАМО - 12 мар. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра и гололедицы по 13 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

До 10 часов 13 марта будет действовать данный уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, до 22 часов 13 марта — из-за гололедицы.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на все территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской, Тамбовской и Воронежской областей.

В пятницу в Московском регионе переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 17 м/c. Температура ожидается в пределах от минус 7 до минус 5 градусов.

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в регионе в субботу. Кроме того, прогнозируется метель. Гололедица на дорогах и порывистый южный ветер сохранятся. Температура ночью будет от минус 8 до минус 6 градусов, днем – от минус 1 до плюс 1 градуса.