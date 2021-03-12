РИАМО - 12 мар. Строительная отрасль столицы показывает хорошую динамику роста и практически достигла показателей периода до пандемии Covid-19, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы видим, что спад заболеваемости позитивно влияет на динамику строительства в Москве. Объемы и темпы строительства после снятия ограничений растут. Уже можно говорить о том, что отрасль практически вернулась к доковидным показателям», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По многим проектам застройщики уже наверстали отставания, финансовые и организационные вопросы бюджетных строек также решены в полном объеме. Крупные инвесторы и девелоперы обеспечивают строительные процессы.

Бочкарев подчеркнул, что спрос на рабочих отдельных специальностей в столице сохраняется. Ожидается, что скоро он будет ликвидирован благодаря организационным решениям на федеральном и региональном уровнях.

Весной 2020 года в Москве из-за пандемии коронавируса почти на два месяца встали строительные работы на всех объектах. Исключения составляли стратегически важные: медицинские и транспортные, в том числе метро.​

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Текстовая трансляция

12 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темпы строительства в Москве почти вернулись к доковидным. Весной 2020 года в Москве из-за пандемии коронавируса почти на два месяца встали строительные работы на всех объектах.

- За сутки в России зарегистрировали 9 794 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 476 больных. В Москве - 1610.

- Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась на 2 года в пандемию Covid‑19. Вернуться к уровню 2019 года, когда продолжительность жизни была выше, Россия сможет только через три года.

- Московские школы не планируют полностью переводить на удаленку. Московские школы с 6-11 классы в октябре прошлого года были переведены на дистанционное обучение. Это было связано с распространением коронавируса.