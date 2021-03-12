РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мар. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проезде мусоровозов с 1 апреля будет ограничена парковка возле контейнерных площадок, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Парковка автотранспорта возле контейнерных площадок будет ограничена на трех улицах», - говорится в сообщении.

Парковку ограничат на улицах Первомайской, 7/1, Бахчиванджи, 2, 4а, а также в поселке Монино на улице Дементьева, 2.