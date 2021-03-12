РИАМО - 12 мар. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1605 пациентов, всего в городе после инфекции выздоровели 917 809 человек, сообщает московский оперштаб.

«В Москве выявлено 1610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 722 человека», – говорится в сообщении.

Также за сутки в мегаполисе умерли 56 пациентов, у которых диагностировали пневмонию и был получен положительный результат теста на Covid-19. С начала пандемии в городе скончались 15 657 человек.

Всего в Москве за пандемию было зафиксировано 996 889 случаев заболевания.

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12 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темпы строительства в Москве почти вернулись к доковидным. Весной 2020 года в Москве из-за пандемии коронавируса почти на два месяца встали строительные работы на всех объектах.

- За сутки в России зарегистрировали 9 794 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 476 больных. В Москве - 1610.

- Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась на 2 года в пандемию Covid‑19. Вернуться к уровню 2019 года, когда продолжительность жизни была выше, Россия сможет только через три года.

- Московские школы не планируют полностью переводить на удаленку. Московские школы с 6-11 классы в октябре прошлого года были переведены на дистанционное обучение. Это было связано с распространением коронавируса.