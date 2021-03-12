РИАМО - 12 мар. Комитет по конкурентной политике Подмосковья разместил в Единой информационной системе в сфере закупок с 1 по 5 марта 78 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

«Из них опубликовано три закупки на капремонт школ, закупка на капремонт детского сада», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, опубликована закупка на благоустройство набережной в Красногорске.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.