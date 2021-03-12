РИАМО - 12 мар. В Электростали на торгах по аренде здания и земельного участка итоговая годовая арендная плата превысила стартовую на 114 тысяч рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

В первую неделю марта в Подмосковье состоялось 14 аукционов по аренде и продаже земельных участков, а также по продаже имущества.

«В Электростали на торгах по аренде здания площадью 1 462,7 кв м и земельного участка площадью 6 657 кв м итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую на 114 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, почему брать в аренду участок под ИЖС или личное подсобное хозяйство сейчас выгодно. Такой участок после строительства дома можно выкупить всего за 3% его кадастровой стоимости.

Конкуренция на приобретение в аренду коммерческих земельных участков в области растет и достигает в среднем до четырех человек на лот.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.