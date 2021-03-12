РИАМО - 12 мар. За последние сутки в столице выявили 1610 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число выявленных случаев в городе достигло 996 889, сообщает московский оперштаб.

В городе продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах. Также продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и в мобильных пунктах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что масочно-перчаточный режим может сохраниться в Москве и после отмены большинства ограничений.

В России за сутки зафиксировали 9794 новых случая коронавируса. Умерло 486 человек, выздоровели 13 496 пациентов.

В РФ на текущий момент выявлено 4 370 617 случаев Covid-19. За весь период пандемии скончались 91 220 зараженных. Полностью выздоровели 3 973 029 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темпы строительства в Москве почти вернулись к доковидным. Весной 2020 года в Москве из-за пандемии коронавируса почти на два месяца встали строительные работы на всех объектах.

- За сутки в России зарегистрировали 9 794 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 476 больных. В Москве - 1610.

- Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась на 2 года в пандемию Covid‑19. Вернуться к уровню 2019 года, когда продолжительность жизни была выше, Россия сможет только через три года.

- Московские школы не планируют полностью переводить на удаленку. Московские школы с 6-11 классы в октябре прошлого года были переведены на дистанционное обучение. Это было связано с распространением коронавируса.