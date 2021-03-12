РИАМО - 12 мар. Московская область стала обладателем Гран-при на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья», команда комитета по туризму Подмосковья получила диплом «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Экспозиция Московской области располагалась на общей площади более 200 квадратных метров. Она работала в «Экспоцентре» на Красной Пресне с 3 по 7 марта.

«Здесь были представлены импровизированные офисы 16 производств самобытных товаров Московской области, в том числе знаменитые новогодние игрушки «Елочка» из Клина, Дулевский фарфор, изделия Богородской фабрики художественной резьбы по дереву, Жостовские подносы, Федоскинские шкатулки и Гжельская керамика», - говорится в сообщении.

В течение четырех дней, в канун Международного женского дня, все желающие смогли приобрести продукцию по привлекательным ценам, а также попробовать своими руками создать уникальный сувенир на мастер-классе.

Всего в Подмосковье собрано более 60% всех российских предприятий народных художественных промыслов. Ежегодно производства посещает более 70 тысяч туристов.

В деловой части мероприятия представители производств смогли получить рекомендации от искусствоведов и экспертов, а также поделиться собственными наработками, помогающими сделать отрасль эффективнее и экономически успешнее.