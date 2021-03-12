РИАМО - 12 мар. За неделю с 1 по 5 марта в Подмосковье в торгах по аренде участков и имущества приняли участие 18 человек, из них пять — в торгах по аренде участков, а 13 – в электронных аукционах по аренде имущества, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике региона.

«Например, в Одинцовском городском округе на торгах по аренде имущества площадью 101,8 кв м на лот претендовали пять участников», — сообщили в пресс-службе.

Итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую на 200 тыс рублей.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области (https://torgi.mosreg.ru/#/).