РИАМО - 12 мар. Маленькие яки, которые родились в Московском зоопарке в ноябре прошлого года, всю зиму играли и резвились в снегу, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

В соцсеть залили видеоролик, в котором видно, как детеныши яков скачут по заснеженному вольеру и играют друг с другом.

«Нашим малышам домашнего яка – Амуру и Нуару - 4 месяца. Посмотрите, какие они стали большие – настоящие быки! Достаточно суровая московская зима была им только в радость. Маленькие яки с удовольствием играли в снегу и устраивали забеги по вольеру», - говорится в сообщении.

Яки были одомашнены людьми в I тысячелетии до нашей эры. В первую очередь их приручили ради молока и шерсти. Кроме того, они незаменимы в горах как вьючные животные. Домашние яки мельче и спокойнее, чем дикие.

В природе яки живут только в высокогорных районах Тибета, они обитают на высоте 3-5 км над уровнем моря. Животные не выносят близости человека, при этом они хорошо приспособлены к жизни в горах, где холодно и мало кислорода.

У этих животных очень крупные легкие и сердце, поэтому кровь переносит больше кислорода, чем у остальных быков. Кроме того, толстый слой подкожного жира и теплая длинная шерсть помогают им хорошо переносить холода. При этом яки не любят тепло.