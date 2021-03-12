РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В 2020 году жители городского округа Люберцы получили более 1,5 тысячи знаков ГТО, из них 670 – золотые, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области, куратор ЦУР горокруга Люберцы Роман Терюшков.

«В городском округе Люберцы за 2020 год знаки ГТО получили 1528 человек, из них: золото - 670, серебро – 657, бронза – 201. Но не стоит на этом останавливаться», - сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что Подмосковье планомерно продвигается к тем ключевым показателям, которые обозначил президент РФ Владимир Путин. К 2024 году процент жителей, занимающихся физкультурой и спортом, должен достигнуть 55, а к 2030 году – 70.

«90 лет назад было основано физкультурное движение, девизом которого было: «Готов к труду и обороне!». Время не стоит на месте, и в 2014 году был принят указ президента о разработке нового комплекса – 11 ступеней для всех возрастных категорий. Конечно, нынешнее выполнение ГТО отличается от того, что сдавали в советское время, но задача осталась прежней: привлечение к физкультуре и спорту и улучшение здоровья, причем не только молодежи, но и людей среднего и даже пожилого возраста», - добавил Терюшков.