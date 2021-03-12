РИАМО - 12 мар. На неделе с 1 по 5 марта в Подмосковье на торги выставили 64 объекта, по 43 объектам было объявлено проведение электронных аукционов, а еще по 21 объекту — «молоточных» аукционов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Например, можно взять в аренду земельный участок под производство площадью 3 тыс кв м в городском округе Шатура, взять в аренду помещение под офис площадью 87,5 кв м в Одинцовском округе», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, можно приобрести здание с земельным участком площадью 1610 «квадратов» под свободное использование в Серпухове.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.