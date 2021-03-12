Убийство голубя, рисунок на асфальте и костер на даче: штрафы, о которых вы не знали

Прогрев двигателя во дворе
По словам Натальи Беседкиной, кандидата юридических наук, первого заместителя декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, существует закон, запрещающий прогревать двигатель во дворах дольше пяти минут. Это прописано в пункте 17.2 ПДД РФ и статье 12.19 КоАП РФ. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Доказательством для его наложения может являться видеозапись длительностью более пяти минут.
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Надписи на асфальте
Согласно статье 20.1 КоАП РФ, надписи на асфальте являются нарушением норм благоустройства и влекут за собой штраф в размере 500 рублей. Однако в законе не говорится, о каких именно надписях идет речь. Это могут быть и детские рисунки мелом, и рекламные объявления, и поздравления у подъезда. Следовательно, любые рисунки и надписи противозаконны, рассуждает Наталья Беседкина. Донести о правонарушении могут, например, соседи.
Выбивание ковров
Закона, в котором говорится конкретно про выбивание ковров, нет. Однако, поясняет Беседкина, существует положение, запрещающее организовывать беспорядок на придомовой территории. Такие деяния обычно регулируются на региональном уровне в различных формулировках. При желании выбивание ковров можно рассматривать как нарушение именно этого положения или, например, как загрязнение окружающей среды, а это разные законы. Размер штрафа по ним, соответственно, тоже предусмотрен разный.
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Штраф за выдачу сигарет несовершеннолетним
Даже если вы в шутку решили угостить несовершеннолетнего папиросой или подумали, что перед вами стоит взрослый человек, согласно статье 6.23 КоАП РФ, вас могут оштрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей.
Штраф за сбитых голубей или других мелких животных
По словам Дмитрия Беседина, юриста «Европейской юридической службы», ответственность за сбитых или убитых диких животных и птиц контролируется двумя Федеральными законами – «О животном мире» и «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Размер штрафа по такому деянию обычно рассчитывается, исходя из количества ущерба, принесенному животному миру. Таксы установлены в дополнении к приказу Минприроды «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».
Например, за сбитых лося и сибирского горного козла нужно заплатить 80 тысяч рублей; за утку, рябчика, куропатку, кеклика, голубя, лысуху, вальдшнепа – 600 рублей. Однако если у водителя есть полис ОСАГО, то штраф покроет страховая компания, утверждает Беседин.
По мнению юриста компании SelivanovPrav Ярослава Селиванова, в данном правовом акте имеют в виду не городских голубей, а диких – вяхирей. Городские птицы не могут считаться охотничьим ресурсом, поэтому в законодательстве не фигурируют синицы, воробьи или галки.
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Разведение костра на даче
В законе нет прямого запрета на разведение костров на дачных участках. Однако тем, кто при этом не соблюдает правила пожарной безопасности, могут выписать штраф. 1 января 2021 года в силу вступило новое Постановление Правительства РФ о мерах противопожарной безопасности. Согласно ему, костер на землях сельскохозяйственного назначения можно разводить либо в яме определенной глубины, либо в какой-либо емкости (бочке, мангале, баке). Костер и ближайшее строение должно разделять не менее 50 метров. Расстояние до хвойного леса должно быть более 100 метров, до лиственного – более 30 метров. При этом в радиусе 10 метров не должно быть сухостоя, валежника и тому подобных вещей. За нарушение могут привлечь к ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан установлен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
Сообщить о нарушении могут соседи, либо иные свидетели. К тому же, сотрудники противопожарной службы иногда проводят внеплановые проверки, предупреждает Дмитрий Беседин.
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Мойка авто у водоемов
К водоемам вообще нельзя подъезжать на транспортных средствах, говорит Беседин. Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, границы водоохранных зон зависят от размеров водоема, а минимальный размер такой зоны начинается с отметки 50 метров. А уж если гражданин подъехал на авто с целью мойки, то это может повлечь еще и загрязнение окружающей среды. Оштрафовать могут как по региональному, так и по федеральному законодательству. К примеру, согласно статье 8.8 Закона г. Москвы от 21.11.2007 № 45, за мойку автомобиля у водоема придется заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, а по КоАП РФ (статьи 8.13, 8.42) размер максимального наказания колеблется от 3 до 4,5 тысяч рублей.
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Уничтожение мест обитания животных
Разрушение муравейников, нор, разорение птичьих гнезд по закону считается уничтожением мест обитания животных. Штраф за подобные деяния предусмотрен статьей 8.29 КоАП РФ и составляет от 300 до 500 рублей. Сообщить о правонарушении могут свидетели.
Повреждение дорог, ж/д переездов
Закон запрещает повреждать рельсы железной дороги или дорожное покрытие. Например, нельзя размещать на них посторонние предметы, закрашивать их в хулиганских целях, или ломать. Это может привести к непоправимым последствиям – трамвай или поезд может сойти с рельс, автомобиль потерять управление, поясняет Дмитрий Беседин. По статье 12.33 КоАП РФ за подобные нарушения могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.
Незаконное занятие народной медициной
В соответствии со статьей 6.2 КоАП РФ, можно получить штраф от 2 до 4 тысяч рублей за незаконное занятие народной медициной.
Штраф придется заплатить гражданину, который помогает людям, используя различные оздоровительные методы без получения соответствующего разрешения. Например, блогер, рекомендующий лечить пневмонию травами, – вне закона. Осуществлять подобную деятельность, в том числе информационного характера, можно лишь при наличии специального разрешения и на территории того региона, где оно выдано (статья 50 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), говорит Наталья Ковалева, доктор юридических наук, профессор юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ.
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Пользование недрами без лицензии
Нельзя самовольно оборудовать колодец на своем участке, прибегнув, например, к услугам частной фирмы и не оформив лицензию. За это гражданам, согласно статье 7.6 КоАП РФ, грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Алименты на родителей
Долги по алиментам не подлежат списанию, они копятся. Причем алименты платить надо не только на детей, но и на нетрудоспособных родителей. Родственников необходимо содержать, если они, например, являются инвалидами I, II или III группы или достигли общеустановленного пенсионного возраста. Размер содержания устанавливается судом в каждом конкретном случае с учетом финансовых возможностей плательщика алиментов: его дохода, наличия несовершеннолетних детей и иных обстоятельств.
Регулируется этот аспект статьей 5.35.1 КоАП РФ, штраф за неуплату – до 20 тысяч рублей. Если такие действия совершать неоднократно, можно лишиться свободы на год по статье 157 УК РФ, предупреждает Наталья Ковалева.
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