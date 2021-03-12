Убийство голубя, рисунок на асфальте и костер на даче: штрафы, о которых вы не знали

По словам Дмитрия Беседина, юриста «Европейской юридической службы», ответственность за сбитых или убитых диких животных и птиц контролируется двумя Федеральными законами – «О животном мире» и «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Размер штрафа по такому деянию обычно рассчитывается, исходя из количества ущерба, принесенному животному миру. Таксы установлены в дополнении к приказу Минприроды «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».

Например, за сбитых лося и сибирского горного козла нужно заплатить 80 тысяч рублей; за утку, рябчика, куропатку, кеклика, голубя, лысуху, вальдшнепа – 600 рублей. Однако если у водителя есть полис ОСАГО, то штраф покроет страховая компания, утверждает Беседин.

По мнению юриста компании SelivanovPrav Ярослава Селиванова, в данном правовом акте имеют в виду не городских голубей, а диких – вяхирей. Городские птицы не могут считаться охотничьим ресурсом, поэтому в законодательстве не фигурируют синицы, воробьи или галки.

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