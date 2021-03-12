РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Победительницей конкурса «Мисс Мытищи 2021» стала студентка МГОУ, тренер по синхронному плаванию Вера Соломатина, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В молодежном центре «Импульс» прошел финал муниципального конкурса «Мисс Мытищи 2021». Конкурс состоял из онлайн-этапов, за которыми можно было следить в социальных сетях и оффлайн-этапов - на сцене центра. За титул «Мисс Мытищи» боролись 10 девушек.

«В номинации «Мисс энергия» победила Анастасия Шафрыгина, в номинации «Мисс ирония» - Екатерина Нестерец, в номинации «Мисс элегантность» - победу одержали Дарья Кучерявая и Елизавета Сергушкина, «Мисс вдохновение» - София Обухова, «Мисс очарование» - Вера Соломатина, «Мисс лучезарность» - Татьяна Козловская, «Мисс креативность» - Вика Литвинова, «Мисс решительность» - Яна Фокина, «Мисс грация» - Анастасия Плетникова», - сказал заместитель директора по основной деятельности МБУ «Дворец молодежи», ведущий мероприятия, Павел Журкевич.

Вице «Мисс Мытищи 2021» стали Татьяна Козловская и Екатерина Нестерец. Победительницей конкурса стала 18-летняя студентка МГОУ, направление «Спортивная тренировка», тренер по синхронному плаванию Вера Соломатина.

В составе жюри конкурса были: директор молодежного центра «Импульс» Ирина Данишевская, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Надежда Дедяева, заместитель главы администрации Евгений Глинкин, заместитель главы администрации Владимир Агеев.