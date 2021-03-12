РИАМО - 12 мар. Полицейские Ленинского городского округа задержали 27-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в серии краж телефонов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

«Женщина, находясь в торговом центре, расположенном на 24-м км МКАД, похитила из кармана куртки покупательницы мобильный телефон, после чего с места происшествия скрылась», – сказала начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Полицейские вычислили злоумышленницу по камерам наблюдения и оперативно задержали.

«Имеются основания полагать, что женщина причастна к совершению еще одного аналогичного преступления», – добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина оказалась ранее судима. Подозреваемую поместили под стражу.