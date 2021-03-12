РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в пятницу составляет 44 сантиметра, на реке Гнилуше варьируется от 15 до 18 сантиметров, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщаетсяв группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ Московской области «Мособлпожспас». В пятницу дежурными сменами спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша не выявлено ни одного человека. Не первый случай за все время мониторинга.

«В местах промера толщины льда на Пахре вдоль линии Подольска максимальная величина ледяного наста составляет 44 сантиметра. Вдоль береговой черты деревень Образцово и Житнево на Гнилуше толщина варьируется в пределах от 15 до 18 сантиметров. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления (ТУ) не выявлено», - говорится в сообщении.