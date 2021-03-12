РИАМО - 12 мар. Московское областное управление ФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в отношении АО «Ауксилия» на сумму 100 тысяч рублей за картельный сговор на торгах, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Ранее управление на основании материалов проверки прокуратуры Московской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Ауксилия» и ООО «Либерти» в части заключения устного картельного соглашения.

«Реализация сговора привела к поддержанию цен на открытом конкурсе, проводимом Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на право заключения контракта по оказанию услуг о взыскании задолженности по взносам», – сообщает пресс-служба.

АО «Ауксилия» признали нарушившим закон «О защите конкуренции». Принято решение о передаче материалов для привлечения компании к административной ответственности.