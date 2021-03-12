РИАМО - 12 мар. В Московском зоопарке после спячки проснулась броненосец Маша, процесс выхода из спячки у нее занимает до получаса, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

В соцсети выложил видео, в котором животное сонно смотрит на все вокруг, а потом начинает активно двигаться.

«Посмотрите, как просыпается наш броненосец Маша. Процесс пробуждения у нее, как и у соседей по вольеру - ленивцев - достаточно длительный. Он может занимать до получаса», - говорится в сообщении.

Когда броненосец окончательно просыпается, то может устроить гонки по вольеру. При этом, животное при ходьбе опирается на кончики когтей передних ног, это похоже на балерин на пуантах. Задние ноги зверек ставит на землю всей стопой, поэтому кажется, что он слегка неуклюж и легко теряет равновесие.

На самом деле передние лапы броненосца очень сильные, на них длинные когти, чтобы рушить термитники и муравейники, а затем добывать свое любимое лакомство.