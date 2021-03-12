РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Возгорание ликвидировали в хозяйственной постройке на улице Ленина в подмосковном Подольске, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«11 марта в 03:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Подольск на улице Ленина. В 05:08 ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.

На место происшествия направляли две единицы техники и семь человек.