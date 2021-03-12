РИАМО - 12 мар. Пользователям цифрового туристического сервиса Russpass стала доступна покупка билетов на поезд «Аэроэкспресс», который поможет им добраться до аэропорта и обратно, а также сэкономить время на покупку, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Билеты можно приобрести в специальном разделе. Там пассажир узнает информацию об адресах и вокзалах, откуда поезда отправляются в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково, а для оформления поездки ему понадобится только выбрать количество билетов, дату и ввести данные пассажиров.

«Приобретенный билет действует на любом направлении «Аэроэкспресс». Поезда курсируют с раннего утра до поздней ночи, а время в пути составляет менее часа», – говорится в сообщении.

Оплата проводится банковской картой через системы Apple Pay или Google Pay. Тариф не отличается от тех, что указаны на официальном сайте перевозчика. После оплаты билеты появляются в личном кабинете на Russpass в разделе «Ж/Д билеты», а также приходят на электронную почту.

На Russpass у туристов есть возможность составить собственный план поездки, купить билеты на самолет или поезд, которые будут доступны в личном кабинете. Russpass позволяет и пополнить транспортную карту «Тройка» без регистрации на сайте банковской картой или счетом мобильного телефона.

Цифровой турсервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно купить железнодорожные и авиационные билеты, забронировать отель, ресторан и многое другое.