РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мар. ХК «Королев» вышла в полуфинал Любительской хоккейной лиги Московской области, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Команда «Королев» сыграла в домашнем матче с командой «Чехов». Это была первая игра за долгое время, которая проходила в присутствии зрителей.

«Ребята из ХК «Королев» вышли в полуфинал Любительской хоккейной лиги. Королевцы доказали свое преимущество перед гостями. Счет встречи 5:3», - написал Ходырев.

Он выразил благодарность болельщикам и пожелал команде дальнейших успехов.