РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В пятницу КДЦ «Союз» приглашает жителей на мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 13:00 состоится культурно-познавательная программа, посвященная масленичной неделе. Присоединиться к мероприятию можно на странице КДЦ в Instagram: https://www.instagram.com/kdc_soyuz/», - говорится в сообщении.

В 16:00 состоится интерактивная программа. Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2. Вход по предварительной записи, телефон 8 (495) 501-41-88.