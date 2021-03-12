РИАМО - 12 мар. Центробанк РФ утром в пятницу аннулировал лицензию у столичного Форбанка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора.

«Форбанк не может осуществлять банковские операции. Ранее кредитная организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов», – говорится в сообщении.

Также кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность. По величине активов банк занимал 221-е место в банковской системе РФ.