РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мар. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту избиения восьмилетней девочки матерью и бабушкой в Домодедове, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

По результатам проверки, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее СМИ сообщили о том, что в подмосковном Домодедове мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно собиралась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи и одежду выкинули на улицу.