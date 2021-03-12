РИАМО - 12 мар. Центробанк РФ в пятницу лишил лицензии коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса», соответствующий текст приказа размещен на сайте регулятора, передает ФАН.

«Причиной отзыва лицензии послужило нарушение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ», – говорится в материале.

В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Банк также регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов. Кроме этого, ССтБ был уличен в проведении расчетов с нелегальными онлайн-казино.

По величине активов ССтБ занимал 352-е место в банковской системе России.