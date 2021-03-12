РИАМО - 12 мар. В проекте по профориентации в сфере цифровых технологий «Проф. IT» участвуют более 1,2 тысячи школьников из Троицка, проект подразумевает проведение онлайн- и офлайн-программ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Цифровые технологии входят в число наиболее востребованных направлений для обучения. Всего в программе запланировано 54 мастер-класса и обучающих модуля, которые помогут ребятам расширить возможности для изучения новых дисциплин», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В проекте принимают участие детские технопарки «Наукоград» МФЮА, «Альтаир» РТУ МИРЭА, «Кулибин Про», НИЦ «Курчатовский институт», ЦРИ Московского политеха и РГСУ.

На данный момент проходит самая насыщенная часть программы, к которой подключаются и остальные детские технопарки. Почти каждый день для учащихся Троицка проводят практические модули и мастер-классы, на которых ребята осваивают ИТ-инструменты.