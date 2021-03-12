РИАМО - 12 мар. Анонимные сообщения о минировании поступили 11 марта в 40 школ и 42 детских сада, в результате проверки взрывоопасных веществ не обнаружено, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«Проведена эвакуация 59 060 человек, из них 54 360 детей и 4700 персонала», - говорится в сообщении.



По итогам проверок взрывоопасных веществ не обнаружено.