РИАМО - 12 мар. Портал «Открытый бюджет города Москвы» получил обновление, на сайте обновился интерфейс, также изменения коснулись всех функций сайта с учетом актуальных технологических решений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Портал является официальным источником информации, который рассказывает о бюджетном процессе в Москве и предоставляет оперативные данные об исполнении бюджета в режиме онлайн», — отметила министр правительства столицы, глава департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, сайт ориентирован на широкий круг пользователей: от финансовых экспертов до москвичей, интересующихся экономикой и вопросами бюджетной политики.

Портал сохраняет высокую популярность среди москвичей. За последние четыре года число посетителей портала увеличилось в полтора раза. Только в прошлом году его посетили около 120 тысяч человек.

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