РИАМО - 12 мар. В столице подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призерами и победителями которого стали 7 тыс москвичей, участие в соревнованиях принимали ученики 9-11-х классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские ребята год за годом демонстрируют глубокие знания предметов и широкий кругозор, достигая больших высот. Особенно радует рост результатов по таким актуальным дисциплинам, как математика, химия и биология», – сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников начнется 20 марта. Первыми пройдут соревнования по химии и экономике.

В Москве организатором олимпиады выступает департамент образования и науки. Центр педагогического мастерства координирует проведение первых трех этапов.