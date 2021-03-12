РИАМО - 12 мар. Согласно опросу, проведенному среди 4,2 тысячи участников «Малого бизнеса Москвы», большинство слушателей курсов проекта старше 25 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2018-2019 годах среди слушателей преобладала возрастная категория от 25 до 35 лет, а в прошлом году ситуация изменилась. Активнее стали посещать образовательные мероприятия люди в возрасте 36–45 лет — их доля составила 33,2 процента», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

В прошлом году участников проекта в возрасте от 25 до 30 лет было почти 30 процентов. Людей от 46 до 54 лет – 19,5 процентов. Граждан до 25 лет – всего 5,5 процентов.

Наиболее интересными для изучения темами стали маркетинг и продвижение, за них проголосовали 59 процентов опрошенных, менеджмент и управление бизнесом (47,7 процента голосов), продажи (43,9 процента), личную эффективность (44,1 процента) и запуск стартапа (34,3 процента).

Самым удобным временем для посещения мероприятий более половины респондентов (51,6 процента) считают дневные часы в будни. За то, чтобы получать новые знания и навыки в выходные днем, высказались 23,2 процента опрошенных.