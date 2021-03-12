РИАМО - 12 мар. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в скором времени новый тип птичьего вируса может мутировать и начать передаваться от человека к человеку, сообщает ТАСС.

В феврале новый тип птичьего вируса A(H5N8) был выявлен у нескольких россиян.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», - сказала Попова.

Она добавила, что есть время подготовиться к возможному сценарию, а именно разработать тесты и создать вакцину.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что выявление данного вируса у людей стало «открытием мирового уровня», а также закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.