РИАМО - 12 мар. В марте-апреле столичные больницы получат первые партии медикаментов для лечения онкологических заболеваний, которые были произведены на новом заводе компании «Биокад» в Зеленограде, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно офсетному контракту, в течение шести лет компания должна поставить около 40 лекарств.

«Когда мы планируем сделать покупку, то стремимся приобрести максимально качественный товар по наименьшей цене. В принципе это же правило действует и в государственных закупках, однако с ними все не так просто. Правительства большинства стран видят в госзакупках важнейший инструмент поддержки отечественного производителя», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Инвесторы планируют вложить в производство порядка 12,9 млрд рублей.

«Общий объем закупок по 5 контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране», – подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что офсетные контракты несколько лет назад предложило правительство Москвы. Эту инициативу поддержали в правительстве РФ. Таким образом, были приняты изменения в закон о закупках № 44-ФЗ, в соответствии с которыми инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд субъекта Федерации.

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