РИАМО - 12 мар. Возгорание садового дома произошло вечером в четверг в СНТ «Искра Революции» на территории поселка Воровское Богородского городского округа, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 19:50 наблюдалось открытое горение садового дома на площади 42 квадратных метра», - говорится в сообщении.



В 21:00 была произведена локализация возгорания. В 22:30 специалисты ликвидировали открытое горение. В 7:15 была проведена ликвидация последствий пожара.



В результате инцидента есть пострадавшие.



