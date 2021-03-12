РИАМО - 12 мар. Приложением «Социальный навигатор» воспользовались уже около 900 тысяч москвичей, с помощью сервиса на интерактивной карте можно найти социальные организации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Недавнее обновление приложения позволяет узнать о доступности учреждений системы социальной защиты для маломобильных горожан.
Он добавил, что на интерактивной карте появились еще 130 некоммерческих организаций, которые помогают старшему поколению, семьям с детьми и многим другим.
Каждый месяц приложением пользуются около 60 тысяч человек, за все время работы оно помогло уже 900 тыс москвичам. Работа по развитию сервиса продолжается: обновляется каталог, делается удобнее поисковая система.
На сегодняшний день на интерактивной карте сервиса «Социальный навигатор» можно найти более 770 адресов и 175 услуг по 24 категориям. Их предоставляют городские учреждения соцзащиты и более 300 некоммерческих организаций (НКО) — победителей конкурса грантов «Москва — добрый город» 2019 и 2020 годов.
Архив со снимками КТ и МРТ теперь можно скачать из электронной медкарты москвича>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии