РИАМО - 12 мар. Приложением «Социальный навигатор» воспользовались уже около 900 тысяч москвичей, с помощью сервиса на интерактивной карте можно найти социальные организации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Недавнее обновление приложения позволяет узнать о доступности учреждений системы социальной защиты для маломобильных горожан.

«Мы стараемся развивать его, делая еще более удобным для пользователей. Мы добавили информацию о доступности более 500 объектов соцзащиты для маломобильных жителей и людей с инвалидностью. Также в сервисе появилось еще 40 новых социальных услуг для москвичей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он добавил, что на интерактивной карте появились еще 130 некоммерческих организаций, которые помогают старшему поколению, семьям с детьми и многим другим.

Каждый месяц приложением пользуются около 60 тысяч человек, за все время работы оно помогло уже 900 тыс москвичам. Работа по развитию сервиса продолжается: обновляется каталог, делается удобнее поисковая система.

На сегодняшний день на интерактивной карте сервиса «Социальный навигатор» можно найти более 770 адресов и 175 услуг по 24 категориям. Их предоставляют городские учреждения соцзащиты и более 300 некоммерческих организаций (НКО) — победителей конкурса грантов «Москва — добрый город» 2019 и 2020 годов.

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