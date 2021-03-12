РИАМО - 12 мар. На фоне пандемии коронавирусной инфекции в РФ впервые с 2003 года снизилась ожидаемая продолжительность жизни, сейчас этот показатель составляет 71,1 года, сообщает РБК.

Вернуться к уровню 2019 года, когда продолжительность жизни была выше, Россия сможет только через три года. Это должно произойти в 2024 году.

«По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года», – говорится в сообщении.

В текущем году показатель составит 71,7 года, в следующем — 72,3 года, в 2023 — 72,9 года, а в 2024-м — 73,6.

На показатель 75,2 года еще полгода назад в России рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни в 2024 году. В 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет.

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